Спорт

«Яндекс» покажет все матчи НХЛ

Компания «Яндекс» подписала многолетний контракт с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) на показ всех матчей регулярного чемпионата и плей-офф, начиная с текущего сезона, сообщает Washington Post.

Трансляции игр будут бесплатными, пишет «Интерфакс».

Помимо матчей с комментариями на русском языке, российским зрителям будет доступен оригинальный контент про звезд НХЛ из России.

«Мы хотим показать фанатам другую сторону российских игроков, - заявил исполнительный вице-президент НХЛ по международной и медиастратегии Дэвид Пропер. - Обычно показываются только игры. "Яндекс" же выразил готовность "снять шлемы" и показать людям настоящих Овечкина, Кучерова или Василевского».