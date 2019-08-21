Спорт

«Псков-747» в статусе лидера принимает «Луки-Энергию»

Сегодня «Псков-747» встречается с «Луки-Энергия». Матч на стадионе «747» пройдет в рамках 8-го тура Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Стартовый свисток арбитра из Раменского Олега Корецкого будет дан в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

Псковский клуб по итогам 7 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу. Великолучане находятся на 11 месте. В последнем матче команда Игоря Васильева обыграла на выезде «Знамя Труда» со счетом 3:2, а великолучане с разгромным счетом уступили «Зениту-2». Это позволило петербургской команде подняться на второе место с отставанием в одно очко от ФК «Псков-747», имея матч в запасе.

Напомним, что соперники уже встречались 28 июля этого года в рамках Кубка России, и тогда с минимальным счетом победу одержала «Луки-Энергия».

Планируется, что на сегодняшнем поединке будет звучать военно-духовой оркестр в/ч 64044, кроме того будет работать точка питания.