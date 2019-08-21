Спорт

В Пскове стартовал второй Международный кубок по мотоджимхане

В Пскове стартовал второй Международный кубок по мотоджимхане. Мотоджимхана - дисциплина, где показывается фигурное вождение на мотоцикле на ограниченном пространстве. Дисциплина совсем молодая и имеет историю длиною в несколько лет, однако уже пользуется большой популярностью среди мотоциклистов, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований.

В соревнованиях принимают участие мотоциклисты не только из России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Республики Беларусь, Голландии и Бельгии. «Приехали инструкторы и чемпионы, которые будут показывать свои навыки, как новичкам, так и продвинутым мотоциклистам. То есть сначала будут проходить тренировки, а потом уже соревнования», - рассказал руководитель псковского мотоклуба «Позитивная механика», член Общественной палаты Псковской области Александр Бушуев.

Кубок стартовал сегодня и продолжится 7 и 8 сентября на парковке торгового центра «Fjord Plaza». В выходные дни на площадке также развернутся футкорты и сувенирные лавки.