Спорт

Первенство области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут в Пскове 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, на территории города Пскова пройдут соревнования областного уровня. Как сообщили ПЛН в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», на территории КСК «Родина» состоится первенство Псковской области по выездке. Соревнования начнутся в 11:00. Спортсмены из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга продемонстрируют умение артистично управлять лошадью и разрабатывать «танцевальные» схемы.

Участники разделятся на 3 возрастные категории: дети (до 14 лет), юноши (до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). В каждой возрастной группе будет оцениваться сложность заявленной программы, чистота выполнения элементов и быстрота аллюров.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, федерация конного спорта Псковской области и конноспортивный клуб «Родина».

В этот же день на территории гребной базы «Ника» пройдет «Марафон Псковской области» и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Парад участников начнется в 10:30. Старт соревнованиям будет дан в 11:00.

В региональных соревнованиях на дистанции 5, 10 и 20 километров примут участие спортсмены 2001-2007 годов рождения и младше. Для спортсменов 2000 года рождения и старше определен марафон на дистанции 30 километров. Ожидается прибытие участников из Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы и Белоруссии.

Награждение лучших спортсменов состоится на торжественном параде в 14.00.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, Псковская областная федерация гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома и ДЮСШ «Ника».