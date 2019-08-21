Спорт

Сборная России победила Шотландию в отборочном матче чемпионата Европы

Сборная России по футболу победила команду Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась в Глазго.

Счет на 10-й минуте игры открыли хозяева поля. Отличился Джон Макгинн.

Россияне отыгрались на 40-й минуте. Мяч забил Артем Дзюба.

На 59-й минуте после удара Юрия Жиркова мяч попал в ногу Стивена О'Доннелла и влетел в ворота.

Итоговый счет - 1:2.

Сборная России занимает в группе второе место (12 очков). Лидирующие в турнире бельгийцы набрали 15 очков.