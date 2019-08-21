Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает championat.com.

Встреча прошла с явным преимуществом россиянина. Уже в первом раунде он дважды провел тейкдауны, пытался провести удушащие приемы, а в конце пятиминутки донес до Порье несколько жестких попаданий локтями. На первой минуте второго раунда Порье удалось навязать сопернику бой в стойке и Дастину удалось донести до Хабиба несколько жёстких ударов. Но вскоре россиянин вновь провел тейкдаун и доминировал до конца пятиминутки.

В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий прием.

Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провел защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.

В основном карде турнира в Абу-Даби выступили три россиянина. Майрбек Тайсумов уступил Карлосу Диего Феррейре решением судей, Шамиль Абдурахимов досрочно проиграл Кёртису Блейдсу, а Ислам Махачев одержал шестую кряду победу в UFC, одолев Дэви Рамоса.