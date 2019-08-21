Спорт

Первенство Псковской области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут сегодня в Пскове

Сегодня, 8 сентября, на территории города Пскова пройдут соревнования областного уровня.

Так, на территории КСК «Родина» состоится первенство Псковской области по выездке. Соревнования начнутся в 11.00. Спортсмены из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга продемонстрируют умение артистично управлять лошадью и разрабатывать «танцевальные» схемы.

Как сообщается на сайте ОМСУ города Пскова, участники разделятся на 3 возрастные категории: дети (до 14 лет), юноши (до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). В каждой возрастной группе будет оцениваться сложность заявленной программы, чистота выполнения элементов и быстрота аллюров.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, Федерация конного спорта Псковской области и конноспортивный клуб «Родина».

Сегодня же на территории гребной базы «Ника» пройдет марафон Псковской области и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Парад участников начнется в 10:30. Старт соревнованиям будет дан в 11.00.

В региональных соревнованиях на дистанции 5, 10 и 20 километров примут участие спортсмены 2001 - 2007 годов рождения и младше. Для спортсменов 2000 года рождения и старше определен марафон на дистанции 30 километров. Ожидается прибытие участников из Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы и республики Беларусь.

Награждение лучших спортсменов состоится на торжественном параде в 14.00.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, Псковская областная федерация гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома и ДЮСШ «Ника».