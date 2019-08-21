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Спорт

Дрифт у Фьорда: Псков на три дня стал столицей мировой мотоджимханы

08.09.2019 22:46|ПсковКомментариев: 0

Здесь и далее - фото Григория Юшина

Чем дольше наблюдаешь за этими спортсменами, тем чаще ловишь себя на ощущении, что смотришь балет, - так плавно, изящно и виртуозно они движутся. В этом танце ощущается совершенно неповторимый ритм: прижимаясь к земле, выпрямляясь, подчиняясь какому-то внутреннему чутью или четкому математическому расчету, они выбирают точный угол поворота и виража. Все, что им требуется для зрелищного яркого выступления, - пустая парковка с разметкой, разноцветные конусы и мотоцикл. Взмах оранжевого флажка на старте - и очередной участник Второго Международного кубка МотоДжимханы начинает свой сложный маршрут, вновь доказывая: мотоцикл - не просто средство передвижения, а роскошная сила, способная создавать настоящее искусство.

С пятницы, 6 сентября, парковка строящегося торгового центра «Fjord Plaza» на три дня превратилась в центр притяжения всех мотофанатов. International Gymkhana Cup - это одно из крупнейших событий в мировой Мото Джимхане и одно из крупнейших мотособытий России, которое проводится при поддержке органов государственной власти Псковской области и Российской Федерации.

Слово «джимхана» (gymkhana) впервые появилось в английском языке, а заимствовано было из хинди. Если переводить дословно, это что-то вроде «место для упражнений». Индийский корень означал любое соревнование, участники которого работают на износ, стараясь обойти соперников. Потом, уже во время британского колониального господства, джимханой стали называть конноспортивные состязания, где ездоку нужно было преодолевать препятствия верхом.

А вот джимхана как автомобильная дисциплина появилась в Японии во второй половине XX века и чуть позже захватила Америку, Англию, Южную Африку и многие другие страны. Сегодня этот вид спорта управляется Японской автомобильной федерацией и входит в официальный календарь соревнований.

Суть соревнования заключается в прохождении трассы за минимальное время (от 45 секунд до 1,5 минуты), при этом нужно допустить как можно меньше ошибок. Участники виртуозно обходят препятствия, сооруженные из конусов, бочек и покрышек, демонстрируют сложнейшие повороты и развороты на 180 и 360 градусов, крутят «восьмерки». Пилот должен запомнить нарисованный маршрут и воспроизвести его без ошибок.

В битве за Кубок в этом году приняли участие более 100 спортсменов и любителей из разных стран мира в трёх категориях и шести группах. Они продемонстрировали уровень владения мотоциклом, а также получили возможность посмотреть на уровень мастерства именитых мировых спортсменов, получили ценные советы на мастер-классах и отлично провели время в компании единомышленников.

Что касается зрителей, то они не только увидели выступления европейских звезд мотоспорта, но и поболели за псковских спортсменов: в этом году их было в три раза больше, чем в прошлом - аж шесть человек! 

Дмитрий Иванов, организатор соревнований, главный судья: «Псковские спортсмены выступили отлично. В этом году площадку для тренировок нам предоставили «Технодром» и Fjord Plaza. Поэтому смогли включить в состязания больше участников от Пскова, и даже одна из наших девушек, Алена Ковальчук, заняла второе место. Для первого раза это шикарнейший результат. То, что наши спортсмены трассу смогли проехать, - уже хорошо».

Борьба развернулась нешуточная: счет шел на сотые доли секунды. Азарта прибавляли болельщики: их могло бы быть и больше - тем не менее: 200 человек, кричащие «молодец!», - это мощно, поверьте. Самый искренний интерес вызвали соревнования между девушками: быстрые и бесстрашные, они разрезали воздух, словно фурии, умудряясь при этом объезжать все препятствия.

Александр Бушуев, основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика»: «Мотоджимхана - новая дисциплина, не только для Пскова, а во всем мире. Ей всего несколько лет, она еще только проходит обкатку. Но очень быстро она набирает большую популярность именно среди мотоциклистов. Дело тут даже  не в зрелищности, а в том, что сами мотоциклисты находят на короткой дистанции выхлоп для своей энергии и возможностей, их не тянет в те сферы, которые являются негативными для повседневной жизни - мотоциклисты не гоняют по городу на заднем колесе, не рычат на светофоре - им этого не надо. Они на небольшой площадке это сделали, пар выпустили, навыки отработали, которые пригодятся в езде по городу - и всем хорошо».

Нельзя сказать, что по итогам соревнований имя победителя стало неожиданностью. Лидером стал голландец Ричард ван Шовенбург - чемпион Eвропы по мотоджимхане. Второе место занял Алексей Андреев из Риги, бронзу взял Григорий Сизякин (Юрич) из Ростова-на-Дону. Кроме личного зачёта, был проведён и командный зачёт между странами-участницами. Здесь результаты также оказались достаточно предсказуемыми: на первом месте - Голландия, на втором Латвия и на почетном третьем - Россия.

По мнению псковских поклонников мотоспорта, у нашего города есть большой потенциал в дисциплине «джимхана» - была бы тренировочная база. По словам Александра Бушуева, спортсмены сменили несколько площадок: в черте города их занятия не нравятся местным жителям, а торговый центр «Fjord Plaza», который находится вдалеке от жилых домов, вскоре начнет работу и мотоциклистам вновь придется начать искать площадку. «Будем искать, будем пытаться выходить на власти, - говорит псковский байкер. - Сейчас все держится абсолютно на чистом энтузиазме, это абсолютно некоммерческое мероприятие, убыточное даже для организаторов. Спасибо всем, кто нам помогал в подготовке и проведении соревнований!»

Отгремели соревнования, подарив участникам и зрителям массу впечатлений и позитивных эмоций. Как сказал Александр Бушуев, многие гости, в том числе из-за рубежа, отмечали отличную организацию Кубка и выразили восхищение площадкой состязаний - у них такого нет и близко. «Псков стал чуть ли не столицей российской джимханы», - смеется Александр Бушуев.

Но в каждой шутке есть доля правды: псковичи вновь доказали, что могут принимать состязания высокого уровня. И все же на одном энтузиазме далеко не уедешь, даже на мотоцикле. Поэтому на наш вопрос о том, будет ли Третий Кубок, Дмитрий Иванов отвечает: «Планируем» и добавляет: «Если город поможет».

Елена Никитина

Фоторепортаж Григория Юшина

Источник: Псковская Лента Новостей
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