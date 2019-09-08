Спорт

Псковичи получили мастер-класс от гуру фитнеса из Петербурга

Псковичи приняли участие в семинаре с гуру фитнеса из Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», семинар длился два дня - 6 и 7 сентября.

Основной темой занятий было направление «функциональный тренинг». Провела их Наталья Рыжикова (World Class, Санкт-Петербург). Занятия включали в себя теорию и практику.

Все участники получили сертификаты, а также заряд эмоций и новых знаний.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.