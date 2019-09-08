Спорт

В Великих Луках пройдет мастер-класс по развитию индивидуальных навыков техники броска и дриблинга баскетболистов от Ивана Грищенко

На базе УСК ВЛГАФК 13 сентября в 16.00 состоится мастер-класс по развитию индивидуальных навыков техники броска и дриблинга баскетболистов от Ивана Грищенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, мастер-класс пройдет при участии воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и баскетбольного клуба «Регион 60».

У Ивана стаж игровой практики 20 лет, имеет звание мастер спорта России по баскетболу, профессиональный игрок в стритбол/баскетбол, многократный призер, финалист и победитель первенств 1х1, 3х3, 5х5, чемпион отборочного этапа Red Bull King of The Rock Москва, Nike Battle Ground, экс - игрок национальной сборной России по уличному баскетболу. В прошлом игрок профессиональных клубов молодежных команд. Обладатель титулов MVP, чемпион Московской Баскетбольной лиги, чемпион Москвы по уличному баскетболу.

В режиме регулярной программы Skills Drills по совершенствованию техники и точности на максимальной скорости, Вас ожидает умный «IQ» баскетбол!

Тренер по развитию индивидуальных навыков техники броска и дрибблинга, исходя из личного профессионального опыта игрока и основываясь на передовых мировых методиках, успешно обучает на протяжении пяти лет новичков, детей младших и старших классов, взрослых, игроков любительских и профессиональных первенств.

Фокусировка на создании и закреплении корректных базовых навыков (fundamentals). Большой объем структурированных теоретических знаний, подкрепленных полноценным тренировочным процессом с наглядным применения данных технологий. За максимально короткий промежуток времени, предоставляется возможность освоить передовые системы фундаментальной подготовки игроков.