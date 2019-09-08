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Спорт

Псковичей приглашают на пижамную вечеринку

10.09.2019 18:33|ПсковКомментариев: 0

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на пижамную вечеринку, которая пройдет уже в этот четверг, 12 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, всем, пришедшим в стилизованном образе, - какао с печеньем в подарок.

В программе:
- Пижамные конкурсы и анимация
- Какао с маршмеллоу и печенюшками (с позволения тренера)
- Призы
- Открытый урок «Здоровая спина» с Софьей Никитиной в необычном формате!
- Фото зона и профи фото-отчет
- Конкурс на лучшую пижаму-костюм

Дресс-код, естественно, это пижамы! Но можно нарядиться в кружевные ночнушки, трусы-боксеры или же майки с изображением мультяшных героев Disney, как пример. Всем, пришедшим в стилизованном образе, - какао и печенье в подарок.

Запишись сразу: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov .

Источник: Псковская Лента Новостей
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