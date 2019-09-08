Спорт

Ежегодное соревнование по спортивному ориентированию прошло в Пскове

В субботу прошел уже 8-й Псковский городской рогейн - ежегодное соревнование по спортивному ориентированию на территории города и его окрестностей. В этот раз в район соревнований, кроме исторического центра города, был включен район Любятово и леса с полями вокруг. Старт был дан с территории центра отдыха «Снегопад». Участники соревновались не только бегом, но и на велосипедах.

В этом году кроме детских категорий участия была выделена отдельная «ветеранская» категория для команд, все участники которых старше 55 лет, и в этой категории тоже была довольно жесткая конкуренция - за победу в ней боролись не только псковские команды, но и представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всего в рогейне приняло участие около 250 человек, из них примерно треть - на велосипедах. Рогейн получился «северо-западным» - были участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новгорода, Карелии; также приняли участие команды из разных Псковских районов. Около трети команд оказались детскими, при этом самой младшей участнице было меньше года.

На карте был расположено 43 контрольных пункта (КП), и если самые младшие участники проходили 5-6 километров и собирали 1-6 КП, то команды-лидеры за 4 часа преодолевали до 40 километров бегом, а абсолютные победители чуть не собрали все, побывав на 37 КП. На дистанции участникам попадались броды через реку Пскову, болотистые участки и заросшие кустарником поля, которые изрядно замедляли передвижение.

По итогам соревнования участники были награждены призами от спонсоров, а также каждый участник получил памятную медаль. Большинство пьедесталов были межрегиональными - победители были представлены как нашей областью, так и соседями.