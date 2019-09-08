Спорт

Спортивно-оздоровительный центр «Юность» на днях отметит свое 30-летие

Спортивно-оздоровительный центр «Юность» (Островский район) на днях отметит свое 30-летие. Как сообщил Псковской Ленте Новостей и.о. заместителя председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Александр Воронков, в честь этого события в СОЦ «Юности» приедут почетные гости.

В числе приглашенных - президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе; президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев; заслуженный тренер СССР и РФ, замруководителя главного управления Олимпийского комитета России Александр Грушин; чемпион Олимпийских игр-2002 Михаил Иванов; олимпийские чемпионки Анфиса Резцова и Светлана Нагейкина; секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Также в эти дни ожидается приезд тех, кто в разные годы внес вклад в становление и развитие спортивно-оздоровительного центра «Юность».

Торжественная церемония, посвященная юбилею центра, пройдет 14 сентября. В эти дни, с 11 по 15 сентября, здесь как раз проходят соревнования по лыжероллерам на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова. В рамках торжества будут награждены победители и призеры этих соревнований, а также люди, которые помогали в становлении центра «Юность».

Спортивно-оздоровительный центр располагается на берегу живописного Горохового озера, в нескольких километрах от Острова. Это спортивная база для подготовки лыжников - гонщиков России. Для занятий спортом здесь есть лыжероллерная трасса, два силовых городка, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, теннисный корт, имитационные и кроссовые трассы, биатлонное стрельбище на 30 установок. В этом центре проходит вся летняя подготовка членов национальных сборных команд России.

Однако начиналась «Юность» не на берегу Горохового озера, а за 6 км от него, в островском микрорайоне «Строитель». Около 30 лет назад выпускник Псковского педагогического института Павел Мищенков стал инициатором создания многопрофильного спортивного клуба для подростков, где каждый бы мог найти занятие по душе. В то время клуб назывался «Золотой клубок», а потом он трансформировался в клуб «Юность». Через год он стал своеобразным досуговым центром. Поскольку ребята, увлеченные лыжным спортом, мечтали заниматься этим видом и в летнюю пору, здесь построили 533-метровую лыжероллерную трассу.

На том месте, где сейчас расположена столовая, было пепелище. Вместо сгоревшего дома молодые ребята при финансовой поддержке Островского горисполкома собрали щитовой домик для местных любителей лыжного спорта. В 1993 году «Юность» поддержала Федерация лыжных гонок России, выделив средства на развитие базы, а пять лет спустя здесь впервые прошло Летнее первенство России по лыжным гонкам.

За 30 лет центр стал одной из лучших спортивных баз по подготовке лыжников-гонщиков и биатлонистов не только Северо-западного Федерального округа, но и Российской Федерации.

В разные годы здесь проходили тренировочные сборы национальных команд России по лыжным гонкам и биатлону. Свою оптимальную форму перед ответственными стартами набирали герои Олимпийских игр, биатлонисты и лыжники Альбина Ахатова, Анна Богалий-Титовец, Светлана Ишмуратова, Ольга Медведцева, Анфиса Резцова, Владимир Драчев, Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Сергей Чепиков, Ольга Зайцева, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Легков, Александр Большунов, Екатерина Юрлова-Перхт.

На «Юности» готовились и лыжники-олимпийцы: Елена Вяльбе, Нина Гаврилюк, Ольга Данилова, Любовь Егорова, Лариса Куркина, Лариса Лазутина, Евгения Медведева-Арбузова, Юлия Чепалова, Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Никита Крюков. Базу посещали такие известные спортсмены, как Василий Рочев, Александр Легков, Александр Панжинский, Ольга Завьялова, Юлия Чепалова, Иван Черезов, Андрей Маковеев, Ольга Зайцева, Максим Чудов.

На территории базы проходят не только традиционные ежегодные тренировочные сборы национальных команд по лыжным гонкам и биатлону, но и соревнования по лыжным гонкам на призы Михаила Иванова, массовая лыжная гонка «Лыжня России», международные соревнования по лыжероллерам и летнему биатлону. С 8 по 13 января 2013 года на базе лыжного и биатлонного центра «Юность» в Островском районе Псковской области прошёл V этап Кубка IBU по биатлону.