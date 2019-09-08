Спорт

Фестиваль боевых искусств пройдет 14 сентября в Великих Луках

Первый фестиваль боевых искусств, посвященный памяти жертв Беслана, пройдет 14 сентября в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, спортивное мероприятие будет приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Главная задача фестиваля - привлечь людей к спорту через боевые искусства, показать их философию: честность в борьбе, уважение к сопернику, готовность защищать себя и свою семью, город, страну», - пояснили в клуб единоборств «Отечество-Псковская область».

На данный момент количество тех, кто примет участие в фестивале боевых искусств, уже превысило 500 человек.

Мероприятие пройдет в СОК «Стрелец», по адресу: Великие Луки, ул. Ботвина, 4.

Начало в 12:00.