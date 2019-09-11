Спорт

В Псковской области расширят круг спортсменов, которых будут поощрять за победы

Псковское областное Собрание депутатов утвердило поправки в закон «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области», устанавливающие в регионе единовременное мотивирующее денежное вознаграждение спортсменам и тренерам по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поправки приняты сегодня, 12 сентября, на 35-й сессии регионального парламента.

Отметим, что действующей редакцией закона денежные выплаты предусмотрены только для ограниченного круга: финансовая поддержка из областного бюджета может оказываться оказывается тем, кто добивается побед в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а также в национальных видах спорта. В новой редакции закона денежные выплаты предполагается осуществлять также по следующим видам спорта: всестилевое каратэ, парашютный спорт, спортивное ориентирование, грепплинг, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион, спортивная аэробика, танцевальный спорт, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо ИТФ, кикбоксинг, самбо, шахматы, кудо, смешанное боевое единоборство (ММА), парусный спорт.

На мотивирующие выплаты смогут спортсмены, проживающие на территории области, входящие в состав спортивных сборных команд региона, а также их тренеры. Максимальная выплата предусмотрена для чемпионов мира - 40 тысяч рублей, минимальная в размере 8 тысяч рублей - для призеров первенства Европы. Тренеру, подготовившему спортсмена к соревнованию, выплачивается половина предусмотренной суммы вознаграждения.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что для реализации новых норм потребуется привлечение дополнительных бюджетных средств, объем которых будет зависеть от количества призеров. В 2020 году согласно проведенному анализу и перспективам по достижениям спортсменами высоких результатов и участия их в мировых и европейских первенствах предполагаются расходы областного бюджета в пределах 400 тысяч рублей за счет средств, предусмотренных по государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». Законопроект единогласно принят в двух чтениях.