Спорт

Молодежный центр приглашает псковичей на мастер-класс по Street Workout

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих на мероприятие, посвященное Всероссийскому дню трезвости, которое отмечают на этой неделе. Бесплатный мастер-класс по упражнениям на турнике и уличных снарядах проведут спортсмены движения Street Workout в городе Пскове и Псковской области. К мастер-классу присоединятся участники социального клуба «Мечта» Псковского городского молодежного центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, мероприятие пройдет 13 сентября на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9. Начало в 18.30. Форма одежды - спортивная по погоде.

Добавим, ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. И в этот день силами различных общественных и молодежных организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах.