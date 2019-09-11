Великолучанка заняла призовое место на международном турнире по настольному теннису в Чехии

Псковский «Подросток» с 16 сентября переедет в здание бывшего ФИНЭКа на Крестовском шоссе

Выезд «Шкоды» на встречку стал причиной ДТП в Стругокрасненском районе

В Думу внесен законопроект о банкротстве без суда при долгах не более 500 тысяч рублей