Великолучанка заняла призовое место на международном турнире по настольному теннису в Чехии

В городе Острава в Чехии прошел 14-й традиционный международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями - Czech Open.
Псковскую область на турнире представила спортсменка Центра спортивной подготовки, студентка Великолукской государственной академии физической культуры, мастер спорта Александра Васильева.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВЛГАФК, по результатам соревнований спортсменка заняла 3 место и пополнила свою копилку бронзовой медалью.