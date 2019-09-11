Спорт

Псковский губернатор Михаил Ведерников обсудил судьбу стадиона «Машиностроитель» с министром спорта

Сегодня, 13 сентября, в министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча главы ведомства Павла Колобкова с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как сообщается на сайте министерства, на встрече обсуждался вопрос завершения строительства стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

Несколько лет назад стадион был в плохом состоянии, отметил Павел Колобков. «И мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию первой очереди», - добавил он.

Стороны также рассмотрели общие вопросы развития физической культуры и спорта в Псковской области, строительства Центра спортивной гимнастики, а также создания образовательно-спортивного центра. Михаил Ведерников рассказал о реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни». «В этом году будет построено 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и уже установлено 100 небольших воркаут площадок по территории всей Псковской области», – сообщил губернатор.