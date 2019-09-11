Спорт

Завтра в Пскове состоится открытый турнир по бадминтону

В субботу, 14 сентября, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Писковичи» в 10.00 состоится открытый парный турнир по бадминтону «Золотая Осень».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, соревнования будут проводиться в группах С, D, Е - для любителей в мужском, женском и смешанном разрядах. Игры проводятся перьевыми воланами участников.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация бадминтона».