Спорт

В Великих Луках прошел фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана

Вчера, 14 сентября, в Великих Луках состоялся Первый фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, состязания прошли в спортивном комплексе «Стрелец». Стартовал фестиваль с приветственных речей представителей городской власти, а также депутата Госдумы Александра Козловского, а затем все участники турнира, гости почтили память погибших минутой молчания.

В рамках фестиваля прошли соревнования по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, смешанным боевым единоборствам ММА, рукопашному бою, самбо, дзюдо, тхэквондо, греплингу, кудо, джиу-джитсу, боевому самбо и айкидо.

Главная цель спортивного турнира - привлечь людей к спорту через боевые искусства, показать их философию: честность в борьбе, уважение к сопернику, готовность защищать себя и свою семью, город, страну.