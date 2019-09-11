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Спорт

В СОЦ «Юность» отметили 30-летие создания спортивной базы

16.09.2019 08:30|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 14 сентября, в СОЦ «Юность» в Островском районе отметили 30-летие создания спортивной базы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на праздник приехали олимпийские чемпионы и известные тренеры по лыжным гонкам и биатлону.

Среди гостей и олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина. «Сегодня 30-летие центра «Юность». Все приглашенные принимали  участие в его становлении, - подчеркнула именитая спортсменка. - За пять лет, прошедших после 25-летнего юбилея, на базе многое изменилось, хочется, чтобы изменения в лучшую сторону продолжились. С утра пораньше прошла по трассе, не узнала ни один из кругов.  Здесь замечательные условия, замечательный рельеф. Ребятам, которые тренируются в «Юности», очень повезло. Мы, в силу своих возможностей, будем помогать этому центру, чтобы он и дальше процветал».

 

Празднование юбилея началось с парада участников Всероссийских соревнований по ОФП на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова. Они представляли регионы от Псковской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. После парада российский флаг на флагштоке подняла победительница в двух гонках Анастасия Хватькова из Центра «Ладога» (Санкт-Петербург).

Гостей и участников соревнований приветствовал глава Островского района Дмитрий Быстров. «30 лет для истории - это небольшой промежуток времени, - отметил руководитель муниципалитета. -  Однако в жизни человека - это серьезная веха. Сложно представить, что 30 лет назад здесь шумели леса и поля. А сегодня располагается современный лыжный и биатлонный центр. В настоящее время база может принимать соревнования любого уровня».

Глава района пожелал базе дальнейшего процветания. «Со стороны власти мы готовы сделать все, чтобы «Юность» процветала, жила, и чтобы все именитые спортсмены и подрастающее поколение начинали брать спортивные вершины здесь», - завершил он свое выступление.

Заместитель председателя Псковского областного комитета по спорту  Алексей Орлов от имени администрации области поздравил с открытием Всероссийских соревнований на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова, а также с юбилеем СОЦ «Юность». «В религии есть такое понятие «намоленное место», база «Юность» является таким намоленным местом. Таковой она стала благодаря спортсменам, которые тренировались здесь, великим тренерам, которые тренировали великих спортсменов. В свое время здесь готовились к Олимпийским играм Герои России Лариса Лазутина и Любовь Егорова. Многократные олимпийские чемпионы Алексей Прокуроров и Елена Вяльбе. И, конечно же, наш олимпийский чемпион, воспитанник СОЦ «Юность»  Михаил Иванов.

Я уверен, что и среди вас есть будущие чемпионы, потому что тренировки на этой базе не проходят даром. Хочу пожелать вам сегодня успешной подготовки и успешного выступления. Пускай победит сильнейший».

Заслуженный тренер России,  сопредседатель попечительского совета  СОЦ «Юность», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  Юрий Авдеев поздравил всех участников мероприятия от имени депутатского корпуса Санкт-Петербурга. Он обратил внимание на то, что в строю стоит 4-кратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. «Базу создавали люди, связанные с лыжным спортом, которые хотели добиться результатов на самом высоком международном уровне. Благодаря этим людям база достроилась. Мы надеемся, что она сможет получить дополнительное развитие и помощь из федерального центра». Он пожелал спортсменам добиться того, чтобы центр «Юность» стал для них родным. Отметив, что есть примеры, когда те, кто готовился на этой базе, становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России  Николай Зимятов поздравил с Днем рождения Центр «Юность». «Здесь присутствуют почетные гости, которые создавали эту базу, которые помогали ей развиваться,- сказал он выступая. - Здесь созданы все условия для достижения высоких результатов».

Глава Островского района Дмитрий Быстров и  директор СОЦ «Юность» Павел Мищенков вручили памятные медали 30-летие базы «Юность» почетным гостям.  Награды также были вручены сотрудникам спортивной базы.

Участникам мероприятия подарили красочную спортивную композицию островские школьники, музыкальные номера солисты из ЦК «Юбилейный».

По итогам соревнований все призеры и победители получили заслуженные награды, которые вручали олимпийские чемпионы. Этот день яркой страницей войдет в жизнь юных лыжников-гонщиков.

Теги: #СОЦ Юность
Источник: Псковская Лента Новостей
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