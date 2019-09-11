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В СОЦ «Юность» прошли Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова

В СОЦ «Юность» в Островском районе прошли Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первые дни Всероссийских соревнований среди юношей и девушек лыжников-гонщиков по ОФП на призы Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Михаила Иванова порадовали теплом. Юные спортсмены соревновались в комфортных условиях. Хорошо подготовленная трасса позволяла показывать высокие результаты.

В первый стартовый день прошли спринтерские гонки. В возрастной группе 2008 года рождения и младше победил самый юный гонщик Петр Легков. Он дистанцию 0,8 километра пробежал за 1:43,6. Петр выиграл и трехкилометровую классическую гонку во второй день соревнований. Второе и третье места в первый день заняли его товарищи по команде «Спартак» (Москва) Александр Березин (на 3-километровке у него также «серебро») и Егор Завитков. Представители СОЦ «Юность» Иван Дубинец и Илья Варганов расположились соответственно на четвертом и пятом местах. Среди их ровесниц победу отпраздновала Ксения Соколова (1:50,5) из Новгородской области, серебряную медаль завоевала Мария Ефанова из Москвы, третьим призером стала Маргарита Белова из Великих Лук.

В возрастной группе 2006-2007 года рождения первое место завоевал Яков Солтанов из Новгородской области (1:33,5), вторым стал Роман Стеклов из Ленинградской области, третье место у Сергея Горкунова из Новгородской области. В этой возрастной группе среди спортсменок лучшей стала москвичка Василиса Легкова (1:38,0), серебряную награду завоевала наша лыжница Александра Цыганкова из Центра подготовки спортсменов (ЦПС), третье место у Ирины Панченко из Невеля. В возрастной группе 2004-2005 года рождения на дистанции 1,4 километра победил Василий Ременюк из Ленинградской области (2:35,1), на мгновение от него отстали Даниил Самбор и Максим Быстров из Новгородской области. В спринтерский финал вышла и победила в заключительной гонке Ксения Онышко из Ленинградской области (2:47,2). На 2,4 секунды от нее отстала Дарья Блажевич из ЦПС, Елизавета Владимирова из Новгородской области финишировала третьей.

В старшей возрастной группе 2002-2003 года рождения победу отпраздновал Иван Околодько из Ямало-Ненецкого автономного округа (2:24,2), за ним сразу же финишировал второй призер москвич Павел Баранов, на третьем месте петербуржец Евгений Шашерин. Петербурженка Александра Хватькова победила среди девушек с результатом 2:45,0. Второй результат у москвички Тамары Потаповой, третье место у Екатерины Баротовой из Санкт-Петербурга.

В субботу, 14 сентября, индивидуальные гонки классическим стилем прошли при хорошей погоде, спортсменам повезло. Уже после окончания гонки разверзлись небеса, пошел ливень с градом. В этот день на трехкилометровой дистанции в младшей группе (2008 г.р. и младше) бронзовым призером стал Илья Варганов из СОЦ «Юность» (10:01,8). Среди девушек победу отпраздновала москвичка Мария Ефанова (9:22,9), на втором месте представительница Новгородской области Ксения Соколова, на третьем месте великолучанкка Маргарита Белова.

Среди девушек на трехкилометровке лучшей стала Василиса Легкова из Москвы (8:30,3), на втором месте Александра Цыганкова из ЦПС, третье место у Дарьи Матвеенковой из СОЦ «Юность». У юношей на 5-километровке победил спортсмен из Ленинградской области Роман Стеклов (12:56,4), Яков Солтанов из Новгородской области стал вторым на дистанции, третье место занял Сергей Крючков из Смоленской области.

В возрастной группе 2004-2005 г.р. девушки соперничали на дистанции в 5 километров. С победным результатом 13:43,8 победила Ксения Онышко из Ленинградской области, москвичка Елизавета Михайличенко стала серебряным призером, еще одну бронзовую награду завоевала наша спортсменка из ЦПС Дарья Блажевич. Их ровесники определяли тройку лучших на 10-километровой дистанции. Илья Капустин из Ленинградской области пробежал дистанцию за 25:12,2 – это лучший результат.Вторым в этой гонке стал Владимир Титов из Смоленской области, третье место у Артема Соловьева из СОЦ «Юность».

В старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) почти на десять секунд на 15-километровой дистанции опередил ближайшего преследователя Павел Кондратенков из Смоленской области (32:25,6), вторым гонку завершил Павел Баранов, третьим – Евгений Шашерин из Санкт-Петербурга. У девушек на десятикилометровой дистанции очередную победу одержала петербурженка Александра Хватькова (24:35,7), москвичка Тамара Потапова показало второе время дня, третье время у петербурженки Екатерины Баротовой.

В песне говорится, что у природы нет плохой погоды, однако в дождь выступать не очень комфортно. В воскресный день юные спортсмены финишировали промокшими до нитки. В заключительный день соревнований самые юные спортсменки (2008 г.р. и моложе) бежали кросс, на дистанции в один километр лучшей стала москвичка Мария Ефанова (4:54,1),на втором месте псковичка Карина Смирнова, на третьем невельчанка Анна Волнейко. В этой же группе два спортсмена из СОЦ «Юность» заняли два первых места. В кроссе победил Илья Варганов (4:30,5), вторым стал Иван Дубинец, третьим Петр Легков из Москвы.

На дистанции в два километра в возрастной группе 2006-2007 г.р. с результатом 8:26,9 победил Даниил Марченков из Смоленской области, два представителя Ленинградской области Петр Васильков и Роман Стеклов заняли соответственно второе и третье места. Москвичка Василиса Легкова в заключительный день соревнований одержала третью подряд победу на дистанции в один километр, пробежав ее за 4:31,2. Алиса Ткалич из Ленинградской области показала второе время, третий результат у Софьи Блестовой из Себежа.

Представители Ленинградской области первенствовали и в возрастной группе 2004-2005 г.р., на дистанции в 4 километра победу одержал Илья Капустин (17:03,5), вторым стал Николай Васильков, третьим стал Филипп Варганов из ЦПС. Двухкилометровку с победным результатом 8:40,5 выиграла Александра Голубкова из СОЦ «Юность», москвички Елизавета Михайличенко и Дарья Полякова соответственно расположились на втором и третьем местах.

В возрастной группе 2002-2003 г.р. вновь победила Александра Хватькова из Санкт-Петербурга (9:25,8), второй результат у представительницы Ленинградской области Анастасии Бахтиной, третий результат у петербурженки Анастасии Степановой. Четырехкилометровку быстрее всех пробежал Евгений Шашерин из Санкт-Петербурга (15:39,1), на втором месте Павел Кондратенков из Смоленской области, на третьем наш спортсмен из ЦПС Сергей Васильев.