Спорт

Велосипедисты Псковской области заняли первые места чемпионатов России

На завершившихся мужских и женских чемпионатах России по велоспорту велосипедисты Псковской области добились высших достижений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Маргарита Сырадоева выиграла парную гонку на 25 км у женщин в Хабаровске. В прошлом году она становилась чемпионкой страны в групповой гонке на 120 км.

Михаил Чирухин и Тимофей Шерстнев стали вторым и третьим соответственно, проиграв представителю Московской области меньше минуты на ЧР в Майкопе. Дисциплина — многодневка, 7 этапов, свыше 60 участников, пишет sport.pskov.

Все спортсмены - воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области.