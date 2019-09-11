Спорт

В Пскове состоится турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта»

21 сентября с 09:00 до 21:30, В СРК «Простория» по адресу: Иркутский переулок, дом 2, пройдет Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта» в рамках турнирного графика Союза танцевального спорта России.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель ТСК «Триумф» и организатор «Кубка Довмонта», в турнире примут участие более 2000 участников и зрителей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, республики Беларусь, Твери, Петрозаводска.

Оценивать выступления спортсменов будут именитые судьи международного класса. В турнире примут участие, как начинающие спортсмены, так и победители и финалисты Российских и Международных соревнований.

«Танцевальный турнир - удивительно красивое и позитивное мероприятие, которое даст огромный заряд положительных эмоций и радости. Маленькие танцоры выступают с 09:00-12:00, профессиональные танцоры с 13:00 до 21:30», - рассказали организаторы.

Все желающие приглашаются на красивое и торжественное открытие вечерних отделений в 19:30.