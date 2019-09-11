Спорт

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к «Кроссу нации»

В Пскове в субботу, 21 сентября, пройдут Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации». Местом старта и финиша станет площадка рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляцией «Россия начинается здесь». Для детей предусмотрена дистанция в 1 км, для спортсменов старше 10 лет — дистанции 4 и 8 километров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках «Кросса наций» также состоится «Цифровой забег», приуроченный к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Дистанция составит 5040 метров, что соответствует количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России.

До 20 сентября продолжается регистрация на «Кросс нации», которая проводится в детско-юношеской спортивной школе «Надежда» (Псков, улица Гагарина, дом № 5-а) с 10.00 до 18.00. Зарегистрироваться можно и в день забега на стартовой площадке с 9.00 до 11.00.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30. Ожидается, что участниками забегов станут более 2 тыс жителей Пскова и районов Псковской области.