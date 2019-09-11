Спорт

Фестиваль горных видов спорта пройдет в Псковской области

Фестиваль «Изборские скалы» пройдет 21-22 сентября на естественном скальном массиве поселка Старый Изборск. Он относится к открытым соревнованиям Псковской области по видам спорта «скалолазание» и «альпинизм» и проводится с целью популяризации и развития данного спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Программа фестиваля:

21 сентября:

9:30 Работа комиссии по допуску, церемония открытия фестиваля.

10:00-12:00 Скальный марафон для взрослых

12:00-14:00 Скальный марафон для детей

14:00-15:00 Обед

15:00 Церемония награждения (дети)

15:00 Состязания по вязанию узлов (взрослые)

16:00 Ретро-экстрим

18:00 Альпинистское перетягивание

22 сентября:

10:00 Состязание альпинистских связок

11:00 Состязание по жумарингу

13:00 Церемония награждения победителей (взрослые)

К участию в фестивале допускаются все желающие без ограничения возраста. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за риск, связанный с участием в соревнованиях.

По всем вопросам можно обратиться к главному судье Владимиру Лоленко, телефон: +79991677216.