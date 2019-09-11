Фестиваль горных видов спорта пройдет в Псковской области

Фестиваль «Изборские скалы» пройдет 21-22 сентября на естественном скальном массиве поселка Старый Изборск. Он относится к открытым соревнованиям Псковской области по видам спорта «скалолазание» и «альпинизм» и проводится с целью популяризации и развития данного спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Программа фестиваля:
21 сентября:
22 сентября:
К участию в фестивале допускаются все желающие без ограничения возраста. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за риск, связанный с участием в соревнованиях.
По всем вопросам можно обратиться к главному судье Владимиру Лоленко, телефон: +79991677216.