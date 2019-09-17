Спорт

Талисманом зимней Олимпиады-2022 стала панда

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил официального маскота Игр - им стал медведь панда, передает «Интерфакс».

«Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпиады со всем миром», - говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.

В свою очередь, маскотом Паралимпиады-2022 стал ребенок-фонарик. «Он здесь для того, чтобы осветить путь к Пекину-2022» - отмечается в сообщении.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.