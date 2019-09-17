Спорт

В Псковской области разыграют осенний кубок губернатора по дворовому футболу

В Псковской области состоится чемпионат по дворовому футболу на кубок главы региона «Осень-2019». Торжественное открытие соревнований пройдет в субботу, 21 сентября, в Пскове на спортивной площадке лицея № 4, по адрему: улица Пароменская, дом 9, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В чемпионате смогут принять участие непрофессиональные футбольные команды образовательных организаций региона. Коллективы будут разделены три возрастные группы: младшая (10–12 лет), средняя (13–14 лет) и старшая (15–18 лет). Состав команды может включать от 6 до 10 человек.

С 21 по 29 сентября в рамках соревнований определятся лучшие команды муниципального уровня. Зональный этап 5 октября примут Псков, Пушкинские Горы и Великие Луки. Финальные игры пройдут 19 октября. Победители двух предыдущих этапов встретятся в Великих Луках, чтобы сразится за победу в чемпионате. Кроме наград победители, а также лучшие игроки чемпионата получат в подарок футбольную экипировку.

Регистрация на чемпионат по дворовому футболу открыта до 20 сентября. Заявки принимаются на адрес электронной почты или в группе «Лига дворового футбола в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительные заявки на участие в соревнованиях организаторы будут принимать с 10.00 до 10.45 в день старта.

Напомним, финал весеннего чемпионата Псковской области по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области прошел в Пскове в июне этого года. Лучших результатов добились команды «Спарта» (Себеж) и «Орда» (Великие Луки). Право отстаивать честь региона на всероссийском фестивале дворового футбола в Санкт-Петербурге завоевала команда «Юность» из Невеля.

Чемпионат по дворовому футболу в Псковской области проходит при поддержке главы региона Михаила Ведерникова, проекта «Команда 2018» и Фонда президентских грантов.