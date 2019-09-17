Спорт

На территории псковской школы №47 начали строить стадион

В средней общеобразовательной школе №47 города Пскова начались работы по строительству школьного стадиона. Об этом сообщил на своей странице в Instagram замглавы городской администрации Александр Коновалов.

«К сожалению, до настоящего времени спортивное ядро в школе отсутствовало, но совсем скоро учащиеся смогут развивать свои навыки на современном мини-футбольном поле с искусственным газоном, универсальной игровой площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе», - написал он.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря масштабному инвестиционному соглашению региона по строительству на территории муниципалитета торгово-развлекательного комплекса «Леруа Мерлен». В рамках данного соглашения инвестор взял на себя социальные обязательства, предложенные городской администрацией, по строительству пришкольного стадиона, пояснил Александр Коновалов.