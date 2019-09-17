Спорт

В «Супер фитнес» можно выиграть неделю бесплатного фитнеса

Клуб «Супер фитнес» запускает первый осенний конкурс, главным призом которого станет неделя бесплатного фитнеса с персональным тренером. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, в конкурсе смогут принять все участники группы клуба в соцсети «Вконтакте».

Что надо сделать:

1. Стать участником группы: https://vk.com/super_fitness_pskov

2. Сделать репост этой https://vk.com/super_fitness_pskov?w=wall-12034830_14537 записи к себе на страницу

3. Написать порядковый номер в комментариях.

Победитель будет определен 30 сентября в 12.00 при помощи генератора случайных чисел.

Также можно записаться на пробное занятие со скидкой 50% всего за 250 рублей по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.