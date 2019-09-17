Спорт

Открытый кубок по велосипедному спорту пройдет в Псковской области

Комитет по спорту Псковской области совместно с Федерацией велосипедного спорта Псковской области и администрацией Печорского района приглашает на Открытый Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина. Второй этап четвертого традиционного кубка по велосипедному спорту пройдет 21-22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

21 сентября состоится кольцевая гонка по улицам города Печоры. Для спортсменов и любителей велосипедного спорта состоится кольцевая гонка на 3, 13, 20 и 40 км. Там же пройдут детские заезды на лыжероллерах и велосипедах на 300 метров для девочек и мальчиков 2008 года рождения и младше, 2006-2007, 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения.

Место сбора регистрации участников: город Печоры, улица Свободы, парк «Треугольник», регистрация детских заездов в 14.00, кольцевая гонка 15.00.

22 сентября пройдет групповая гонка на 5,10,30 и 60 км. Гонка пройдет на шоссе Палкино-Изборск. Старт в 11.00 в деревне Шевелево.

Подробности в информационной группе мероприятия. Онлайн регистрацию можно пройти по ссылке.