Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
О мерах поддержки СО НКО
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
 
 
 
ещё Спорт 17.09.2019 17:143 На территории псковской школы №47 начали строить стадион 19.09.2019 17:410 Все необходимые помещения и сооружения на стадионе «Машиностроитель» предусмотрены - Александр Коновалов 19.09.2019 16:550 Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: В этом году мы впервые за три года провели зиму плодотворно 19.09.2019 10:350 «Псков-747-М»  стал чемпионом города по футболу 18.09.2019 17:280 Открытый кубок по велосипедному спорту пройдет в Псковской области 18.09.2019 15:190 Перспективы ФК «Псков-747» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
 
 
 
Самое популярное 17.09.2019 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 17.09.2019 10:0121 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 17.09.2019 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 16.09.2019 11:3610 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО 16.09.2019 16:465 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Все необходимые помещения и сооружения на стадионе «Машиностроитель» предусмотрены - Александр Коновалов

19.09.2019 17:41|ПсковКомментариев: 1

«Никакой комиссии по строительству в Пскове стадиона "Машиностроитель" нет», - сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Пскова, вице-президент федерации футбола Псковской области, член Совета МРО «Северо-Запад» Александр Коновалов в ответ на недавний комментарий президента областной федерации Алексея Севастьянова по поводу того, что его в состав этой комиссии не включили.

«Комиссии по строительству никакой нет. Может, Алексей Анатольевич имел ввиду какую-нибудь форму общественного контроля, в которой он хотел бы участвовать? Может, это и резонное предложение... Соглашусь, что некая форма общественного контроля за реализацией этого проекта хотя бы в виде профильной федерации футбола была бы неплоха», - отметил Александр Коновалов и выразил уверенность, что взаимопонимание в этом направлении будет найдено.

Комментируя высказывания Алексея Севастьянова по поводу внутреннего наполнения стадиона, замглавы городской администрации высказал мнение, что он, видимо, не до конца владеет информацией относительно того, из каких помещений будет состоять будущий стадион. Все необходимые помещения и сооружения, по его словам, в проекте предусмотрены, иначе он бы просто не прошел экспертизу. «Проектные решения составлялись на основе стандарта РФС, применяемого к спортивным сооружениям», - заметил Александр Коновалов.

Наряду с этим замглавы администрации, ссылаясь на мнение строителей, сообщил, что «имеющиеся проектные решения не очень корректны», но «существенно это ни на что не влияет, в ходе реализации проекта все корректируется».

Кроме того, Александр Коновалов согласился с критикой Алексея Севастьянова в отношении нового искусственного газона, предложенного к укладке на «Машиностроителе» генподрядчиком. «Тут я с ним соглашусь. Газон соответствует стандарту РФС, но проектным решением было предусмотрено покрытие более высокого качества, которое могло бы нести бОльшие нагрузки. То, что предлагает подрядчик, на мой взгляд, не соответствует проектным решениям», - пояснил Коновалов, добавив, что Стройтехнадзор и городское управление строительства и капремонта следят за ситуацией.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 229 человек
19.09.2019, 19:070 Сотрудника исправительной колонии в Псковском районе подозревают в получении взятки 19.09.2019, 19:050 О тонкостях пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей рассказали в ПФР 19.09.2019, 19:030 Отряд «Тимуровцев» подвел итоги работы за год и принял новых волонтеров 19.09.2019, 18:570 Полиция о зажатых в дверях автобуса маме и дочке: Водитель нарушил ПДД, но ответственность за это не понесет
19.09.2019, 18:480 В Пскове и районе 1649 семей потратили маткапитала на образование детей 19.09.2019, 18:360 В ПсковГУ проходит набор на программу профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист» 19.09.2019, 18:240 Фонд «Земляки» оказал материальную помощь жителям Пушкинских Гор, больных онкологией 19.09.2019, 18:120 На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение в сторону Завеличья из-за ДТП
19.09.2019, 18:110 Политическая реальность осени 2019 года 19.09.2019, 17:591 100-летие со дня рождения академика Сахарова отметят в Пскове 19.09.2019, 17:560 Заморозки возможны ночью в Псковской области 19.09.2019, 17:490 «Путь навстречу»: куда завела Ганза псковских экскурсоводов
19.09.2019, 17:440 ТЦ «Максимус» приглашает на два дня больших открытий 19.09.2019, 17:411 Все необходимые помещения и сооружения на стадионе «Машиностроитель» предусмотрены - Александр Коновалов 19.09.2019, 17:311 ГИБДД проводит проверку по жалобе псковичке, зажатой с ребенком дверью автобуса 19.09.2019, 17:100 Отопление в жилые дома псковичей планируют дать 24 сентября
19.09.2019, 17:063 Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов? 19.09.2019, 16:580 «Убитые дороги Пскова» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19.09.2019, 16:550 Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: В этом году мы впервые за три года провели зиму плодотворно 19.09.2019, 16:520 На улице Харченко в Пскове горят постройки. ВИДЕО
19.09.2019, 16:090 Псковские компании могут стать участниками Международного таможенного форума 19.09.2019, 15:510 Изменится график движения автобуса Псков - Новосокольники - Великие Луки 19.09.2019, 15:436 Алексей Севастьянов удивлен тем, что его не включили в комиссию по строительству стадиона «Машиностроитель» 19.09.2019, 15:251 В Пскове автобус ехал с зажатыми в двери женщиной и 4-летней девочкой
19.09.2019, 15:150 Прусскую шпагу и витрину в стиле рококо передала Минкульту Псковская таможня 19.09.2019, 15:090 ПФР разъясняет порядок назначения досрочной пенсии безработным гражданам 19.09.2019, 15:010 7САМУРАЕВ: Премьера нового театрального сезона ожидает псковичей 8 и 9 ноября 19.09.2019, 14:510 Организаторы «Дня скобаря» рассказали о самых интересных площадках праздника
19.09.2019, 14:473 Алексей Севастьянов: Отсутствие у области транспорта для спортсменов - большая проблема 19.09.2019, 14:440 Акцию «Сбавь скорость!» провели в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции 19.09.2019, 14:440 Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: Я не думаю, что авария прошла бесследно 19.09.2019, 14:420 У Крестовского шоссе в Пскове горит дом
19.09.2019, 14:420 Ветхая вечность: уникальные книги и экспонаты музея храма Александра Невского могут уйти в небытие 19.09.2019, 14:290 Великолучанин перечислил 10 тысяч рублей «знакомой», попросившей о помощи 19.09.2019, 14:160 Великолукские сотрудники уголовного розыска ищут женщину с видеозаписи 19.09.2019, 14:120 Конкурс на логотип «Дня скобаря» стартует в ближайшее время
19.09.2019, 14:091 Ребенок подхватил амебу-мозгоеда в горячем источнике 19.09.2019, 14:050 Урок налоговой грамотности провели налоговики для 11-классников великолукского лицея №10 19.09.2019, 14:040 Дом ремесел предлагает представить Кузнечный двор к званию «Душа земли Псковской» 19.09.2019, 14:010 Кефир и молоко псковичи могут приобрести дешевле в магазинах сети «Магнит» до 25 сентября
19.09.2019, 13:560 В Кении родилась зебра с окрасом «в горошек» 19.09.2019, 13:500 ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой 19.09.2019, 13:461 Организаторы «Дня скобаря» пожаловались на недостаточное финансирование 19.09.2019, 13:440 Скрипка Страдивари будет звучать в «Михайловском»
19.09.2019, 13:390 Псковские кузнецы надеются, что «День скобаря» вернется на прежнее место проведения 19.09.2019, 13:370 Вновь избранный глава Пустошкинского района официально вступила в должность 19.09.2019, 13:320 Стала известна самая распространенная у призывников Псковской области проблема со здоровьем 19.09.2019, 13:280 Участники проекта «Волонтеры культуры» украсили стены детского дома-интерната в Печорах росписью. ФОТО
19.09.2019, 13:190 Псковский музей-заповедник выставит пять кованых скульптур на «Дне скобаря» 19.09.2019, 13:141 Судебное заседание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова перенесено на завтра из-за состояния его здоровья  19.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 19.09.2019, 12:590 «День скобаря» должен стать значимым брендом на карте ремесленных праздников России, уверены в Доме ремесел
19.09.2019, 12:430 Псковские аграрии представляют регион на международном форуме «Хлеб, ты - мир» 19.09.2019, 12:410 В Псковской области 4286 семей потратили средства маткапитала на образование детей 19.09.2019, 12:300 Водосвятный молебен с акафистом пройдет у строящегося храма преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках 19.09.2019, 12:290 Дмитрий Месхиев перед началом спектакля Псковского драмтеатра в Новороссийске потребовал освободить актера Павла Устинова
19.09.2019, 12:202 Военный комиссар Псковской области: Сейчас призывников кормят лучше, чем дома 19.09.2019, 12:151 В Псковском городском суде продолжаются слушания по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова 19.09.2019, 11:590 Президент ФИДЕ поблагодарил псковичей за открытие памятника в честь выдающегося шахматиста Александра Петрова 19.09.2019, 11:520 Псковичи узнали, как крест-мощевик из Троицкого собора связан с «Евгением Онегиным»
19.09.2019, 11:460 Под осенний призыв в Псковской области попадают около 600 человек 19.09.2019, 11:434 Губернатор Псковской области предложил перераспределять неосвоенные средства между районами 19.09.2019, 11:280 Осталось всего три места для команд, желающих принять участие в молодежной «Танцетерапии» 19.09.2019, 11:190 «Сообразим на троих»: Псковская область после выборов, дело вице-губернатора Кузнецова и скандал вокруг «Ревизора»
19.09.2019, 11:140 В России изменится система взыскания долгов с граждан 19.09.2019, 11:143 Губернатор Псковской области: Победа на выборах и работа - это разные вещи 19.09.2019, 11:110 Коммунист Дмитрий Михайлов станет участником программы «Гайд-парк» 19.09.2019, 11:010 Минюст предложил изменить правила взыскания долгов с граждан
19.09.2019, 10:350 «Псков-747-М»  стал чемпионом города по футболу 19.09.2019, 10:290 Богу - Богово, музам - музово 19.09.2019, 09:591 Псковским пенсионерам рассказали об артериальной гипертензии 19.09.2019, 09:560 В Плюсском районе из озера извлекли труп мужчины
19.09.2019, 09:543 О своих главных заботах как псковского архиерея рассказал митрополит Тихон 19.09.2019, 09:480 В Минздраве сообщили, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно 19.09.2019, 09:470 Поиски пенсионера, ушедшего за клюквой в Псковской области, пока не увенчались успехом 19.09.2019, 09:450 Заседание комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков пройдет 4 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.