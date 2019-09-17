Спорт

Все необходимые помещения и сооружения на стадионе «Машиностроитель» предусмотрены - Александр Коновалов

«Никакой комиссии по строительству в Пскове стадиона "Машиностроитель" нет», - сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Пскова, вице-президент федерации футбола Псковской области, член Совета МРО «Северо-Запад» Александр Коновалов в ответ на недавний комментарий президента областной федерации Алексея Севастьянова по поводу того, что его в состав этой комиссии не включили.

«Комиссии по строительству никакой нет. Может, Алексей Анатольевич имел ввиду какую-нибудь форму общественного контроля, в которой он хотел бы участвовать? Может, это и резонное предложение... Соглашусь, что некая форма общественного контроля за реализацией этого проекта хотя бы в виде профильной федерации футбола была бы неплоха», - отметил Александр Коновалов и выразил уверенность, что взаимопонимание в этом направлении будет найдено.

Комментируя высказывания Алексея Севастьянова по поводу внутреннего наполнения стадиона, замглавы городской администрации высказал мнение, что он, видимо, не до конца владеет информацией относительно того, из каких помещений будет состоять будущий стадион. Все необходимые помещения и сооружения, по его словам, в проекте предусмотрены, иначе он бы просто не прошел экспертизу. «Проектные решения составлялись на основе стандарта РФС, применяемого к спортивным сооружениям», - заметил Александр Коновалов.

Наряду с этим замглавы администрации, ссылаясь на мнение строителей, сообщил, что «имеющиеся проектные решения не очень корректны», но «существенно это ни на что не влияет, в ходе реализации проекта все корректируется».

Кроме того, Александр Коновалов согласился с критикой Алексея Севастьянова в отношении нового искусственного газона, предложенного к укладке на «Машиностроителе» генподрядчиком. «Тут я с ним соглашусь. Газон соответствует стандарту РФС, но проектным решением было предусмотрено покрытие более высокого качества, которое могло бы нести бОльшие нагрузки. То, что предлагает подрядчик, на мой взгляд, не соответствует проектным решениям», - пояснил Коновалов, добавив, что Стройтехнадзор и городское управление строительства и капремонта следят за ситуацией.