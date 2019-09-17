Спорт

В Пскове прошли соревнования по настольному теннису среди силовых ведомств

В рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего в турнире приняло участие 6 команд силовых структур Псковской области, каждая из которых представила своих сильнейших спортсменов. В состав каждой команды входило три участника: женщина, участник младше 40 лет и участник старше 40 лет.

В личном первенстве первое место занял сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области старший сержант полиции Андрей Голишев. Среди спортсменов в возрастной группе старше 40 лет второе место завоевал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Андрей Евдокимов. В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место. Победители и призеры награждены грамотами, медалями и дипломами.

А команду регионального УФСИН представили: Светлана Шкорубская (аппарат Управления), Денис Михеев (ИК-4) и ветеран УИС Игорь Кущ. В соответствии с регламентом соревнований участники продемонстрировали свои навыки в стыковых матчах, победителей выбрали по наибольшему числу баллов. Стоит отметить, что Светлана Шкорубская и Игорь Кущ в своих группах не проиграли ни одной встречи и стали чемпионами соревнований, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По итогам соревнований команда УФСИН заняла высшую ступень пьедестала, второе место завоевала команда Росгвардии и замкнули тройку лидеров спортсмены из КФК-3. Команда-победительница была награждена дипломом и переходящим кубком.

«Хочется поблагодарить всех участников нашей команды, особенно которые не проиграли ни одного матча в своих категориях, - отметил старший инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН Артем Лаврентьев. - Ваше упорство и воля к победе сделали свое дело, не оставив соперникам ни единого шанса».

Добавим, участник команды УФСИН Игорь Кущ, несмотря на то, что уже несколько лет является пенсионером УИС, продолжает ежегодно выступать за честь УФСИН России по Псковской области и занимать призовые места.