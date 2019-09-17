Спорт

В Пскове в субботу пройдет традиционный «Кросс нации»

В Пскове в субботу, 21 сентября, пройдут традиционные соревнования по бегу «Кросс нации».Местом старта и финиша станет площадка рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляцией «Россия начинается здесь». Для детей предусмотрена дистанция в 1 км, для спортсменов старше 10 лет — дистанции 4 и 8 километров.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30. Ожидается, что участниками забегов станут более 2 тыс жителей Пскова и районов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках «Кросса наций» также состоится «Цифровой забег», приуроченный к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Дистанция составит 5040 метров, что соответствует количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России.