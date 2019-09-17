Спорт

Кубок Псковской области по велоспорту разыграют в Печорах

В Печорском районе пройдет второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина. Старты запланированы на 21 и 22 сентября. Первый соревновательный день пройдет в Печорах. Организаторы запланировали детские старты для возрастных категорий 11 лет и младше, 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет. С 14.00 ребята будут соревноваться на дистанции 300 метров на лыжероллерах и велосипедах.

В 16.00 начнется кольцевая гонка по улицам районного центра. Первыми стартуют участники гонки на 40 километров (юноши 15–16 лет, взрослые участники). В 17.20 на дистанцию в 3,3 километра отправятся дети младше 11 лет, следом на дистанцию 13,2 километра уйдут дети 11 и 12 лет. Юные спортсмены (юноши, девушки 13–14 лет, юниорки) будут покорять дистанцию в 20 километров.

Во второй день, 22 сентября, состоится групповая гонка на участке шоссе от деревни Шевелево до Старого Изборска. Старт намечен на 11.00. Для самых юных велосипедистов предусмотрена дистанция 5 километров. Также спортсмены разных возрастов будут преодолевать дистанции в 10, 30 и 60 километров.

Организаторы принимают заявки на участие в соревнованиях дистанционно. Получить стартовый номер можно будет и непосредственно перед заездом. В первый день соревнований регистрация будет проходить в парке «Треугольник» (детские заезды — 14.00, кольцевая гонка — 15.00). Во второй день регистрация начнется в 10.00 в деревне Шевелево.

Организаторами открытого кубка Псковской области по велосипедному спорту являются региональный комитет по спорту, Федерация велосипедного спорта Псковской области, а также администрация Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.