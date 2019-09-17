«Супер фитнес» приглашает школьников на бесплатные занятия

Клуб «Супер фитнес» проводит Дни здоровья для псковских школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, записаться на занятие может любой класс совершенно бесплатно.
Так, вчера, 20 сентября в клубе на Дне здоровья побывал 7 «в» класс из лицея №15.
Инструкторы клуба «Супер фитнес» провели для подростков разминку в зале групповых программ и организовали несколько игровых эстафет.
Также ребята под руководством тренеров изучили тренажерный зал.
Записаться на занятие можно по телефону: 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.