Спорт

«Псков-747» и «Коломна» встретятся в рамках первенства России по футболу

Сегодня футбольный клуб «Псков-747» на своем поле принимает подмосковный клуб «Коломна». Встреча пройдет в рамках 10-го тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Стартовый свисток петербуржца Ильи Иванова прозвучит в 16:00.

«Коломна», главным тренером которой является чемпион России в составе ЦСКА Денис Евсиков, по итогам девяти туров находится на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Псков-747» после поражения в Муроме опустился на пятое место с отставанием от лидера «Зенита-2» на 5 очков.

Отметим, что сегодняшние соперники последний раз встречались 6 апреля этого года. Тогда в Коломне, в первом матче после зимнего перерыва, победили псковичи со счетом 6:1.