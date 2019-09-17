В 15-й раз в Пскове прошел «Кросс нации»

Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации» состоялись в Пскове 21 сентября. Команды атлетов-любителей приехали в областную столицу из всех районов.

«Спортивный дух вас не подвел, - подбодрил участников кросса начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев. Он отметил, что в рамках соревнований проходит и так называемый «Цифровой забег», который является напоминанием, что 14 октября Псковская область переходит на цифровое вещание. Всем победителям возрастных групп будет вручена ТВ-приставка, а тем, за кого проголосуют в соцсетях, достанется плазменных телевизор.

Дистанция для разных возрастных групп отличается. Дети пробегут от 1 км, взрослые до 5040 м. 5040 метров определены по количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России.