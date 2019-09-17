Спорт

Более 1,5 тыс псковичей приняли участие в «Кроссе нации»

В Пскове прошла всероссийская массовая спортивная акция «Кросс нации». Несмотря на дождь, ней приняли участие более 1,5 тыс жителей из 16 муниципалитетов региона.

Каждый из 9 забегов акции стал «Цифровым» в честь перехода Псковской области на цифровое телевещание. Такое решение приняло управление цифрового развития и связи администрации региона. За победу на каждой дистанции помимо памятных сувениров акции, кубков и наград от регионального комитета по спорту также вручались цифровые приставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В детском забеге среди мальчиков победу одержал Вадим Высоцкий из Пскова, среди девочек — Евгения Михайлова из Псковского района. На четырехкилометровой дистанции среди юношей главные призы соревнований завоевал Андрей Костенко из Невеля, а среди девушек — Александра Голубкова из Великолукского района. На такой же дистанции среди взрослых спортсменов победу праздновали Руслан Ильин (Псков) и Екатерина Никитина (Псков).

На дистанции в 8 километров среди юношей победу одержал Даниил Гудков (Великие Луки), Среди взрослых спортсменов — псковичи Максим Гуров и Валерия Бороусова.

«На стартовой площадке была развернута интерактивная зона, в которой каждый желающий мог сделать снимок и выложить его в социальные сети с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Таким образом можно было принять участие в розыгрыше телевизора, итоги которого подведем 14 октября, в день перехода Псковской области на „цифру“», — отметил руководитель Управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев.

В рамках «Кросса нации» в Пскове состоялся забег участников Специальной олимпиады для людей с ментальными нарушениями. Для них была предусмотрена дистанция в 200 метров.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории России, которое включает в себя забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Соревнования проводятся с 2004 года