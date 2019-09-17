Спорт

Великолучане победили псковичей в матче открытия хоккейного сезона

В Ледовом дворце Пскова стартовал чемпионат области по хоккею.

Как сообщает корреспондент ПЛН, в матче открытия встретились команды «Псков» и «Экспресс» (Великие Луки).

По ходу поединка хозяева площадки вели в счете с разницей в две шайбы (3:1, 4:2), однако удержать преимущество не сумели.

Основное время закончилось со счетом 4:4. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости, забросившие две шайбы и не пропустившие ни одной.

В воскресенье чемпионат Псковской области в первом дивизионе продолжит встреча псковских команд «Сталь» и «Штурм». Начало в 18.30.