Спорт

В Великих Луках сегодня пройдет мастер-класс по теннису

22 сентября с 12.00 до 15.00 в СК «Ника» (ул. Клевцова, д.6) состоится мастер-класс по теннису. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, его проведут вице-президент межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации тенниса «Северо-Запад», мастер спорта СССР Игорь Джелепов и мастер спорта России по теннису, многократный победитель и призер чемпионатов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в различных категориях и разрядах Андрей Мишин.

Встреча организуется по инициативе и поддержке администрации города Великие Луки, общественного движения «Моя социальная страна», руководителей организаций и предприятий города Великие Луки.

Мастер-класс направлен на развитие индивидуальных качеств теннисистов с подбором упражнений на удержание мяча и концентрацию внимания игроков, популяризацию тенниса в городе Великие Луки, проведение на территории города турниров под эгидой межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации тенниса «Северо-Запад» и отбора талантливых игроков для участия в многотуровом соревновании «Кубок Крепостей».