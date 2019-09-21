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Спорт

В Великих Луках сегодня пройдет мастер-класс по теннису

22.09.2019 09:54|ПсковКомментариев: 0

22 сентября с 12.00 до 15.00 в СК «Ника» (ул. Клевцова, д.6) состоится мастер-класс по теннису. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, его проведут вице-президент межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации тенниса «Северо-Запад»,  мастер спорта СССР Игорь Джелепов и мастер спорта России по теннису, многократный победитель и призер чемпионатов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в различных категориях и разрядах Андрей Мишин.

Встреча организуется по инициативе и поддержке администрации города Великие Луки, общественного движения «Моя социальная страна», руководителей организаций и предприятий города Великие Луки.

Мастер-класс направлен на развитие индивидуальных качеств теннисистов с подбором упражнений на удержание мяча и концентрацию внимания игроков, популяризацию тенниса в городе Великие Луки, проведение на территории города турниров под эгидой межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации тенниса «Северо-Запад» и отбора талантливых игроков для участия в многотуровом соревновании «Кубок Крепостей».

Источник: Псковская Лента Новостей
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