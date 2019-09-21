Завтра стартует бесплатная онлайновая тренировочная программа SOTKA

23 сентября стартует бесплатная онлайновая образовательно-тренировочная программа SOTKA (100-дневный воркаут).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области, ее участники смогут получить базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработать у себя привычку тренироваться, повысить уровень физической подготовки, изменить свой внешний вид и найти новых друзей.
Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте https://100.workout.su.
Регистрация доступна до 23 сентября.