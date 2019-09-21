Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

The Telegraph сообщило о возможном отстранении России от участия в летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Согласно информации британского издания, предполагаемый запрет связан с проверкой Всемирным антидопинговым агентством (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории, полученных международной организацией в начале года. Проверка якобы показала, что в последние 18 месяцев материалы подвергались манипуляциям ради сокрытия факта исторического и системного употребления допинга российскими спортсменами, пишет Газета.ру.

Официальная информация о результатах расследования WADA, как ожидается, будет представлена на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. В этот же день функционеры и делегаты вынесут на обсуждение вопрос о возможном повторном приостановлении действия аккредитации РУСАДА, что может стоить России поездки на Олимпиаду.

Кроме того, The Telegraph утверждает, что в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств неправомерных действий со стороны России, а именно - манипуляций с допинг-пробами.

«Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020», - говорит источник.

Это уже не первое сообщение за последнее время о новых претензиях WADA к России. Скандальный журналист и автор документального фильма о допинге в российском спорте накануне заседания WADA в Токио сделал заявление, что в данных Московской лаборатории были обнаружены признаки фальсификации допинг-проб. По его словам, процесс повторной отзаявки аккредитации у РУСАДА уже запущен.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», - написал Зеппельт у себя в твиттере, не оставив ссылок на прямой источник.