Спорт

Спортсмены школы бега «PRO SPORT Псков» пробежали Московский марафон

Сегодня спортсмены школы бега «PRO SPORT Псков» пробежали главный марафон страны - Московский марафон, сообщил Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель Региональной общественной спортивной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

Александр Филиппов поставил новый личный рекорд на дистанции 10 км - 46:50.

«Ксения Желудева придерживалась нашего плана "А", и все получилось. Хорошо держала темп. Была проделана большая грамотная работа и вот он хороший результат. 42,2 км - 3:45:15», - рассказал Кузьмин.

Евгений Лубков ставил себе серьезную задачу выбежать из 4 часов. «Не все получилось! Перед некоторыми стартами заболевали и не удавалось показать свой максимум и до конца придерживаться плана! Сегодня жали и как итог результат на 42,2 км - 4:19:57», - отметил Александр Кузьмин.

Максим Бобровский - молодой и перспективный спортсмен, уверенно набирающий обороты, в Москве выступил очень успешно. Его результат на 42,2 км - 2:56:04.

Павел Лисин преодолел свой очередной марафон за 4:18:11.