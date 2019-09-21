Спорт

Великолукские футболисты провели в Москве матч первенства России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России в зоне «Запад» ПФЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 22 сентября, великолучане в Москве встретились со столичным клубом «Родина».

Счет в игре открыли гости. На 44-й минуте Артем Егоров воспользовался ошибкой защитников московской команды.

Хозяева поля отыгрались вскоре после перерыва. На 51-й минуте пенальти реализовал Владислав Волков.

Со счетом 1:1 матч и завершился.

После десяти игр в активе великолучан 13 очков. Команда занимает 9-е место.

«Псков-747», также выступающий в зоне «Запад», набрал 18 очков и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы. При этом клубы, занимающие третье и четвертое места («Велес» и «Торпедо-Владимир»), также имеют в активе по 18 очков. Однако они опережают псковичей благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В турнире по-прежнему лидирует петербургский «Зенит-2» (23 очка).