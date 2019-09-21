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Псковичи участвуют в соревнования по дзюдо среди юношей на кубок председателя СК России

23.09.2019 11:55|ПсковКомментариев: 0

Команда Псковской области принимает участие в VIII Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященных памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, торжественное открытие соревнований состоялось 21 сентября в Великом Новгороде. В церемонии принял участие председатель СК РФ Александр Бастрыкин. На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали родственники юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебного долга.

«Это масштабное мероприятие стало доброй традицией и долгожданным праздником, где формируется командный дух, а юные дзюдоисты демонстрируют силу воли, ловкость, умение бороться и побеждать. Турнир динамично расширяет свою географию и постоянно пополняет состав участников. Сегодня эстафету соревнований гостеприимно принимает древний русский город Великий Новгород, являющийся местом зарождения российской государственности. Это придает спортивному турниру, в котором принимают участие более 100 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации, особое значение и исторический колорит», - отметил Александр Бастрыкин, открывая соревнования. Он добавил, что дзюдо – гармоничный вид спорта, который воспитывает не только физическую силу, но и формирует ум, благородство. Это не просто испытание на прочность и выносливость, это, прежде всего, эффективная форма самосовершенствования.

Соревнования проводятся по инициативе Следственного комитета Российской Федерации начиная с 2012 года. Первый турнир состоялся в подмосковном Ногинске на родине самого молодого кавалера ордена Мужества Жени Табакова – мальчика, отдавшего свою жизнь, защищая сестру от насильника. Среди юных героев, награждённых посмертно, также имена Данилы Садыкова, погибшего при спасении ребенка, и Андрея Касимова, спасавшего сестру от рук преступника.

В этом году в когорту юных героев навечно занесены имена Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова, которые ценою своих юных жизней совершили героические поступки при спасении людей при пожаре. В ночь на 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере туркомплекса «Холдоми», расположенном в Солнечном районе Хабаровского края, произошел сильный пожар. Во время эвакуации десятилетний Алексей Мартыненко бросился на помощь детям из горящей палатки. Леша получил тяжелое ожоги, несовместимые с жизнью. А позднее, 30 августа, совсем маленький мальчик Святослав Юшков всеми силами пытался вытащить дедушку из охваченной пожаром бани, но огонь перекинулся и на него. Дедушка скончался, а 6-летний Святослав с обширными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Несмотря на все усилия врачей, 9 сентября мальчика не стало.

Эти соревнования проводятся в память и об их подвиге. В рамках турнира Александр Бастрыкин вручил родителям погибших Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», выразив им слова поддержки и соболезнования в связи с утратой детей.

С момента создания Следственного комитета Российской Федерации от рук преступников погибли 12 сотрудников следственных органов. Десять из них отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.

Добавим, помощь в организации транспортного сопровождения команды Псковской области на соревнования оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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