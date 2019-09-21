Спорт

Псковский росгвардеец одержал победу в «Кроссе нации-2019»

21 сентября в Пскове состоялся массовый спортивный праздник «Кросс нации - 2019». Были проведены старты по возрастным группам и на различные дистанции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 1,5 тысяч жителей из 16 муниципалитетов региона, в числе которых были представители регионального управления Росгвардии.

На дистанции 4000 метров, росгвардеец капитан юстиции Руслан Ильин занял первое место в своей возрастной группе.



Призеры соревнований награждены дипломами, кубками и медалями.