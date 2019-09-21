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Псковский росгвардеец одержал победу в «Кроссе нации-2019»

23.09.2019 14:08|ПсковКомментариев: 0

21 сентября в Пскове состоялся массовый спортивный праздник «Кросс нации - 2019». Были проведены старты по возрастным группам и на различные дистанции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

В соревнованиях приняли участие более 1,5 тысяч жителей из 16 муниципалитетов региона, в числе которых были представители регионального управления Росгвардии.

На дистанции 4000 метров, росгвардеец капитан юстиции Руслан Ильин занял первое место в своей возрастной группе.

Призеры соревнований награждены дипломами, кубками и медалями.

Источник: Псковская Лента Новостей
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