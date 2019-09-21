Опубликованы результаты II этап Кубка Псковской области по велосипедному спорту памяти Глеба Травина

Опубликованы результаты II этап Кубка Псковской области по велосипедному спорту, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина, который состоялся в минувшие выходные в Печорском районе.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области, федерации велосипедного спорта Псковской области и администрации Печорского района.
21 сентября спортсменов встречали в городе Печоры. На Кубке Псковской области собрались спортсмены из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Кингисеппа. Спортсменам были предложены дистанции на 3, 14, 16 и 40 км в зависимости от возраста участника. В этот раз дистанция проходила через крутой подъем в гору, что внесло свои коррективы в ход соревнований.
В рамках первого для соревнований прошли детские заезды для всех желающий детей от 5 лет. Дети соревновались на лыжероллерах и детских велосипедах.
По результатам кольцевой гонки на 3,3 км среди девочек первое место заняла Дарья Богданова, среди мальчиков Вячеслав Гунин. Ребята представляют МБУДО ДЮСШ № 3 г. Великие Луки.
На дистанции 13,2 км среди девочек победителем стала Екатерина Веселова (МБУДО ДЮСШ №3), а среди мальчиков быстрее всех оказался Степан Поснов (ГБУ ДО ПО «ЦСП»).
Преодолев 5 кругов, а в общей сложности 16,5 км Екатерина Журавлева (МБУДО ДЮСШ №3) и Алексей Павлов (ГБУ ДО ПО «ЦСП») стали победителями в своей возрастной категории.
В этой же дистанции среди девушек 15-16 лет победила Виктория Белогрудова, представляющая МБУДО ДЮСШ № 3 г. Великие Луки.
Среди 14 спортсменов на дистанции 39, 6 км среди юношей 15-16 лет спортсмен Центра спортивной подготовки Владлен Кальван опередил соперников с результатом 1:05:42.
Среди мужчин на дистанции 39,6 км победителями стали:
В возрастной категории 17-34 года Артем Фомичев (МБУДО ДЮСШ №3);
Среди мужчин 35-49 лет с результатом 1:05:48 победил Антон Карпов (Кингисепп);
В категории 50 лет и старше победу одержал Евгений Федоров (Кингисепп).
22 сентября соревнования продолжились групповой гонкой на 5, 10, 30 и 60 км по маршруту Старый Изборск - Палкино, где награды также нашли своих победителей.
Почетным гостем и участником соревнований стал мастер спорта международного класса, призер велогонки мира Юрий Захаров.
Победителей и призеров наградили грамотами, медалями, кубками и специальными призами от магазина «Технодром».
Выражаем благодарность за помощь в проведении соревнований и организацию экскурсии по святым местам Псково-Печерскому монастырю.
Организаторы также выражают благодарность представителям Псковского отделения мотоклуба «Ночные волки» за обеспечение безопасности во время проведения гонки.