Спорт

Урок йоги для начинающих бесплатно проведут в «Супер фитнес»

Клуб «Супер фитнес» сегодня, 25 сентября, приглашает псковичей на бесплатный открытый урок по йоге для начинающих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятие начнется в 19.30 в клубе на Рижском, 16.

Вы сможете научиться владеть своим телом и снять напряжение в мышцах, подкорректировать фигуру, избавиться от стресса и получить заряд энергии. Йога для новичков подходит для людей с любым уровнем подготовки вне зависимости от возраста, спортивной подготовки.

«Открытый урок - прекрасная возможность познакомиться с йогой!» - подчеркнули в клубе.

Участие бесплатное, обязательна предварительная запись. Запишитесь сразу по тел: 56-60-80 (всего 5 мест!).

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.