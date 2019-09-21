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Урок йоги для начинающих бесплатно проведут в «Супер фитнес»

25.09.2019 09:41|ПсковКомментариев: 0

Клуб «Супер фитнес» сегодня, 25 сентября, приглашает псковичей на бесплатный открытый урок по йоге для начинающих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятие начнется в 19.30 в клубе на Рижском, 16.

Вы сможете научиться владеть своим телом и снять напряжение в мышцах, подкорректировать фигуру, избавиться от стресса и получить заряд энергии. Йога для новичков подходит для людей с любым уровнем подготовки вне зависимости от возраста, спортивной подготовки.

 «Открытый урок - прекрасная возможность познакомиться с йогой!» - подчеркнули в клубе.

Участие бесплатное, обязательна предварительная запись. Запишитесь сразу по тел: 56-60-80 (всего 5 мест!).

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.

Теги: #супер фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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