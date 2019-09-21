Спорт

Призовые места завоевала молодежная сборная Псковской области на всероссийском турнире по Всестилевому каратэ

С 5 по 21 сентября прошли 12-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств в Анапе. Всего в Играх было представлено 22 вида спортивных единоборств, и в рамках игр с 19 по 21 сентября состоялся всероссийский турнир по виду спорта «Всестилевое Каратэ». Этот вид спорта уже смог доказать свою состоятельность, просуществовав полный Олимпийский цикл. За это время Федерация Всестилевого Каратэ России организовала и провела большое количество спортивных мероприятий разного уровня, и сегодня, очевидна и заметна тенденция прогрессивного роста данного вида спорта. Соревнования прошли под руководством РСБИ и Минспорта России.

В юношеском турнире приняли участие – 896 участников, в Чемпионате России – 362 спортсмена из 57 регионов страны. Поединки проходили на шести татами и несмотря на огромное количество спортсменов, зрителей, организаторов и судей, вся работа прошла слаженно и на высоком профессиональном уровне. В составе судейской бригады работали трое псковских судей Константин Бабичев, Вячеслав Белов и Олег Щетко.

Молодежная сборная Псковской области состояла из 9 человек. И по результатам псковская молодежка заняла 3 призовых места Порховчанин Тарасов Алексей - 1 место, у гдовича Поршнева Владислава - 3 место спортсмен из Дедович Марусин Влад. - 3 место. Ещё два псковских спортсмена стали четвертыми. По итогам соревнований будут присвоены разряды по виду спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Федерации всестилевого каратэ России Псковской области.

По итогам Чемпионата России мастер спорта Татьяна Алексеева из Порхова в очередной раз стала Чемпионкой России.

Также 21-23 сентября, для взрослых каратистов, проводился 5-й чемпионат России по Всестилевому Каратэ. Этому событию было предано много внимания, так как по его результатам спортсмены имеют возможность отобраться в сборную команду России, для участия в 1 чемпионате мира по всестилевому каратэ, который состоится в конце ноября в спорткомплексе ЦСКА в Москве.

